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Суд першої інстанції Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC Courts) встановив, що колишній номінальний власник KamaGames Ігор Чупрін безпідставно привласнив активи компанії. Мова йде про активи міжнародного розробника мобільних соціальних казино російського походження (Pokerist, Blackjackist, Roulettist та Baccarist).



У рішенні від 18 листопада 2026 року суддя Ендрю Моран встановив, що Чупрін не був фактичним бенефіціарним власником активів KamaGames, а лише номінально утримував їх для справжніх власників. При цьому він привласнив мільйони доларів із рахунків, які належали компанії. Частину коштів він використав для придбання нерухомості та переказів на рахунки родичів і знайомих.

Суд визнав доведеними порушення корпоративних зобов'язань і шахрайські дії Чупріна. У ході слухань у цивільному спорі з'ясувалося, що для проходження банківських перевірок KYC Чупріну було створено недостовірну біографію, яка представляла його дійсним власником бізнесу. При цьому Чупрін стверджував, що активи належали йому особисто, а траст був фіктивною конструкцією для захисту майна на випадок розлучення, проте суд відхилив цю позицію та ухвалив повернути активи.

За рішенням суду, реальним власником активів було визнано IC Trust.

Про це сказано у рішенні Суду першої інстанції Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC Courts).

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