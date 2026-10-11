У Дубліні винесуть вирок тренеру з плавання Джорджу Гібні — The Guardian

У Дубліні, Ірландія, у понеділок мають винести вирок 77-річному колишньому олімпійському тренеру з плавання Джорджу Гібні. У липні його визнали винним за 39 епізодами непристойних нападів і одним епізодом замаху на зґвалтування. Злочини стосувалися чотирьох юних спортсменок і сталися у 1970-х та 1980-х роках, повідомляє The Guardian.

Попередні обвинувачення

Гібні був відомою фігурою в ірландському плаванні: він заснував клуб Trojan на півдні Дубліна та тренував спортсменів у міських басейнах. Він також був тренером збірної Ірландії на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 1984 року та Сеулі 1988 року.

Після появи звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми Гібні висунули 27 обвинувачень у непристойних діях і статевих злочинах. Однак 1993 року Верховний суд постановив, що він не може постати перед судом через тривалий час, який минув від імовірних злочинів. Згодом Гібні переїхав до Шотландії, а потім до США, де жив у Колорадо, Каліфорнії та Флориді.

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Нові заяви потерпілих

У 2020 році увагу до справи знову привернув десятисерійний подкаст BBC Where is George Gibney?, який вів Марк Горґан. Упродовж 2020–2022 років чотири потерпілі, які були неповнолітніми на час насильства, надали заяви ірландській поліції. Це призвело до нових обвинувачень, ордера на екстрадицію, арешту Гібні та його повернення до Ірландії минулого року.

Після липневого вироку чотири потерпілі розповіли суду про наслідки пережитого. Одна з них заявила, що понад пів століття зберігала травматичні спогади та переживала сором, біль і розгубленість. Інша, якій на час нападів було дев’ять років, сказала, що Гібні зловживав становищем довіри та зруйнував життя дитини, яка до цього була щасливою і здоровою.

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