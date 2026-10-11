У Дурбані розгорнули армію після нападів на мігрантів — TimesLIVE

У Дурбані розгорнули армію після двох днів насильства на вулицях міста, під час якого протестувальники нападали на людей, яких вважали іноземцями, громили й грабували магазини та підпалювали будинки й автомобілі. Про це повідомляє TimesLIVE.

Заворушення охопили кілька районів

Заворушення почалися у четвер і поширилися від Гленвуда до Умбіло, Пойнта, центрального ділового району Дурбана, а також Ламонтвіля й Меребанка. Поліція та підрозділи з охорони громадського порядку намагалися контролювати натовпи, що розділялися на окремі групи. Навантаження на правоохоронців зросло настільки, що прем'єр провінції Квазулу-Натал Тамі Нтулі закликав залучити армію.

У центральному діловому районі протестувальники підпалили 14 автомобілів і кілька будівель, грабували крамниці та вступали в сутички з іноземними громадянами. У поліції також повідомили, що в районі Умбіло згоріли два будинки, а кілька магазинів у Дурбані були пошкоджені або пограбовані.

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Затримання та причини протестів

Поліція заявила про затримання 15 підозрюваних після п'ятничних нічних протестів. Їм мають висунути обвинувачення у публічному насильстві та умисному пошкодженні майна. Загальна кількість затриманих сягнула 19: ще чотирьох осіб затримали у четвер за підозрою в замаху на вбивство та стрілянині в громадському місці. Окремо затримали трьох іноземних громадян, яких підозрюють у нападі на протестувальника.

Протестувальники стверджували, що поштовхом до заворушень у четвер стала стрілянина в демонстранта в центрі Дурбана, до якої нібито був причетний іноземець. У матеріалі ці твердження не підтверджені. Протести відбувалися на тлі директиви відомства внутрішніх справ, яка вимагала від офісів прийому біженців приймати особисті заяви про надання притулку. У п'ятницю відомство відкликало директиву, однак насильство посилилося.

Коаліція Siyafana Sonke Action Campaign, до якої входять 160 організацій, що протидіють ксенофобії та афрофобії, закликала притягнути організаторів нападів до відповідальності та посилити безпеку в місті. За даними поліції, правоохоронці застосовували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі, а також перекидали додаткові сили з інших частин провінції.

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