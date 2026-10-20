У Джакарті на протести залучать близько 9 500 поліцейських — Channel NewsAsia

У Джакарті, Індонезія, близько 9 500 поліцейських залучать до забезпечення порядку під час протестів, приурочених до другої річниці перебування президента Прабово Субіанто на посаді. Демонстрації заплановані на вівторок, 20 жовтня, у кількох районах столиці.

Студентські акції у столиці

Як повідомляє Channel NewsAsia, у протестах візьмуть участь студенти щонайменше двох університетів. Речник поліції Джакарти Буді Херманто заявив, що саме для супроводу цих акцій влада розгорне приблизно 9 500 правоохоронців. Кількість учасників демонстрацій поки невідома.

Студентська організація Університету Індонезії повідомила, що протестуватиме проти нещодавніх лісових пожеж, а також обвалу фондового ринку. На думку студентів, послаблення рупії разом зі спадом на ринку акцій свідчить про крихкість національної економіки.

Екологічна організація Greenpeace цього ж дня розмістила на одному з великих монументів Джакарти банер із закликом боротися з кліматичною кризою та знизити вартість життя.

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Падіння рейтингу президента

Прабово Субіанто склав присягу президента 20 жовтня 2024 року. Відставний генерал переміг на виборах із великою перевагою, однак нині намагається відновити довіру громадськості, бізнесу та інвесторів, стурбованих економічним впливом його масштабних популістських програм.

За даними опитувань Saiful Mujani Research and Consulting, рейтинг схвалення президента з кінця минулого року поступово знижувався. У жовтні він становив 44,5% проти 81,2% у листопаді минулого року.

Попередній великий протест в Індонезії відбувся у серпні, тоді затримали сотні людей. Загальнонаціональні протести у 2025 році почалися після загибелі водія мототаксі внаслідок дій поліції; під час заворушень загинули кілька людей.

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