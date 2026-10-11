У Джохорі продовжили закриття шкіл до 16 жовтня через смог — Channel NewsAsia

У південному малайзійському штаті Джохор усі школи й освітні заклади залишатимуться зачиненими з 12 до 16 жовтня через смог, що триває в регіоні. Рішення про продовження обмежень ухвалили з огляду на тенденції забруднення повітря та ризики для здоров’я учнів і працівників освіти.

Закриття торкнеться понад 600 тисяч учнів

Як повідомляє Channel NewsAsia, закривати школи в Джохорі почали 8 жовтня. Голова комітету штату з освіти та інформації Мухаммад Накіб Мд Газалі заявив, що під час оцінювання ситуації врахували прогноз руху вітрів із індонезійського Калімантану 13–15 жовтня. За його словами, це може спричинити транскордонне забруднення повітря та погіршити його якість у штаті.

Газета The Star, на яку посилається Channel NewsAsia, повідомила, що закриття стосується 1198 шкіл і 617 258 учнів. Йдеться як про заклади у підпорядкуванні міністерства освіти, так і про релігійні школи, якими керує влада штату.

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Іспити перенесуть

Академічні оцінювання та іспити, заплановані на період закриття, перенесуть і проведуть у нові дати відповідно до рішень департаменту освіти Джохору та інших профільних органів. За словами Накіба, там, де це можливо, продовжать навчання вдома, щоб не переривати освітній процес.

Станом на 9:00 11 жовтня у 15 районах Малайзії якість повітря вважалася нездоровою, зокрема у восьми районах Джохору. Малайзійський індекс забруднення повітря класифікує показники від 101 до 200 як нездорові, від 201 до 300 — як дуже нездорові, а понад 300 — як небезпечні. Влада Джохору заявила, що стежитиме за ситуацією та повідомить про відновлення роботи закладів після нової оцінки якості повітря і ризиків для здоров’я.

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