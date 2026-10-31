У штаті Джорджія, США, ліберальна єврейська організація J Street запустила рекламну кампанію проти республіканця Майка Коллінза, який балотується до Сенату США. Вибори, призначені на вівторок, можуть вплинути на те, яка партія контролюватиме верхню палату Конгресу. Для частини єврейських виборців важливими темами стали голосування чинного сенатора-демократа Джона Оссоффа щодо продажу американської зброї Ізраїлю та повідомлення про ультраправі погляди членів родини й колишніх співробітників Коллінза, повідомляє Jerusalem Post.

Кампанія J Street

J Street випустила 15-секундний ролик, у якому Коллінза назвали «небезпечно екстремальним для Джорджії». Це перша реклама в межах кампанії вартістю 3 млн доларів, спрямованої проти шести республіканських кандидатів, яких підтримує проізраїльська лобістська група AIPAC.

Коллінз раніше писав для Atlanta Jewish Times, що підтримує Ізраїль «бо так велить його віра і тому, що це правильна політика для Америки». Відповідаючи на запитання про зв'язки з ультраправими діячами, він заявляв, що засуджує «всі форми антисемітизму» та ненависті.

Твердження про оточення Коллінза

За даними Jewish Telegraphic Agency, зять Коллінза Девід Алан Шир II поширював антисемітські конспірологічні твердження, зокрема про нібито контроль євреїв над медіа й фінансовою системою, а також критикував викладання теми Голокосту. Кампанія Коллінза не відповіла на запит агентства щодо цих висловлювань. Сам конгресмен заявляв, що не поділяє і не підтримує таких поглядів.

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Як повідомляла The Washington Post, колишній співробітник Коллінза публікував нацистську символіку та зображення, на якому, ймовірно, був у вбранні Ку-клукс-клану. У 2024 році Коллінз замінив керівника апарату Кіпа Теллі після публікації Slate про участь Теллі в чаті зі стримером Ніком Фуентесом і білим супремасистом Річардом Спенсером.

Критика Оссоффа через Ізраїль

Оссофф також зазнає критики з боку частини єврейської громади через голосування за блокування окремих продажів озброєння Ізраїлю під час війни в Газі. У липні 2025 року він підтримав блокування продажу гвинтівок, пославшись на масовий голод у Газі, причиною якого назвав політику уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Водночас сенатор голосував проти резолюції, яка мала заблокувати продаж боєприпасів класу «повітря — земля».

Оссофф заявляв, що США мають продовжувати підтримувати ізраїльтян, які зазнають ракетних і повітряних атак з боку Ірану, Лівану та Ємену, а його відданість безпеці Ізраїлю є непохитною. Єврейська демократична рада Америки підтримала Оссоффа; її керівниця Галі Софер назвала його підтримку безпеки Ізраїлю та його майбутнього як єврейської й демократичної держави послідовною.

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