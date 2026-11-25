Щонайменше 30 людей загинули, ще 15 постраждалих доправили до лікарень унаслідок пожежі паливної автоцистерни на Каїрській кільцевій дорозі в районі Аль-Варрак провінції Гіза, на захід від столиці Єгипту. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Рятувальна операція

У відомстві уточнили, що кількість загиблих зросла до 30 за попередніми даними. П'ятнадцятьох поранених доправили до лікарень. У рятувальній операції задіяли 39 машин швидкої допомоги.

У попередній заяві міністерство повідомляло про дев'ятьох людей з опіками та одну людину, яка надихалася димом. Усіх десятьох тоді госпіталізували.

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Робота служб

Міністр охорони здоров'я Халед Абдель Гаффар стежить за медичним реагуванням на пожежу та доручив лікарням поблизу місця події підвищити готовність до прийому постраждалих.

За даними державного порталу Al-Ahram, підрозділи цивільної оборони взяли вогонь під контроль. Силовики прибули на місце після повідомлення про займання, а дорожні служби перекрили дорогу та організували об'їзди. Причину пожежі влада наразі не оголосила.

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