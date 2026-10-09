У Єгипті знайшли перстень із зображенням Александрійського маяка — Live Science

У Середземному морі біля Александрії в Єгипті виявили бронзовий перстень-печатку, на якому, ймовірно, зображено Александрійський маяк. Артефакт знайшла спільна експедиція Європейського інституту підводної археології та Міністерства туризму і старожитностей Єгипту в руїнах палацу на нині затопленому острові Антиродос, повідомляє Live Science.

Зображення маяка на персні

Представники Європейського інституту підводної археології заявили, що це перший знайдений перстень-печатка із зображенням маяка. Вигравіюваний мотив подібний до зображень Александрійського маяка на монетах II століття.

Хоча гравіювання на персні частково стерлося, професорка-емеритка історії мистецтва та археології Лондонського університету Доріс Беренс-Абоусейф вважає, що воно, ймовірно, справді відтворює маяк. Дослідник Ендрю Чагг звернув увагу на асиметричну деталь у верхній частині зображення: на його думку, вона може бути шлейфом диму від олійної лампи, яку тримала статуя на вершині споруди.

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Професорка-емеритка Маргарет Майлз припустила, що таким перснем міг користуватися александрійський торговець, для якого маяк був символом міста.

Палац на острові Антиродос

За словами президента інституту Франка Годдіо, палац на Антиродосі колись був центром влади. Ним користувалися єгипетські фараони династії Птолемеїв, що правила у 304–30 роках до нашої ери. Персні-печатки застосовували для створення відбитків на м’яких матеріалах, зокрема глині та воску. Представники інституту припустили, що знахідка може свідчити про адміністративні функції палацу, пов’язані з маяком.

Александрійський маяк збудували на острові Фарос приблизно 280 року до нашої ери. Його висота перевищувала 100 метрів, а античні автори, зокрема Пліній Старший, зараховували споруду до чудес світу. Маяк використовували до Середньовіччя, доки землетруси та ерозія не призвели до його руйнування і зникнення під водою.

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