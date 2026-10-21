У Єллоустоуні за рік зібрали рекордні 20 тисяч предметів сміття — The Guardian

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У національному парку Єллоустоун цього року з гідротермальних зон прибрали рекордні 20 100 предметів сміття. Серед знахідок — сотні капелюхів, сонцезахисні окуляри, кришки від об’єктивів, дитячі пустушки, готельні картки-ключі та навіть зубні ретейнери.

Про це повідомили працівники парку, які впродовж сезону очищують території поблизу гарячих джерел і гейзерів.

Найчастіше в гідротермальних зонах знаходили капелюхи – цього року їх зібрали 280. Також працівники парку прибрали 54 кришки від об’єктивів камер, 47 резинок для волосся, 42 олівці, 36 пар сонцезахисних окулярів, 20 карток-ключів від готелів і 17 дитячих дурників.

За словами фахівчині з фізичних наук Марджері Прайс, значна частина речей потрапляє в гарячі джерела та інші гідротермальні об’єкти випадково через сильний вітер.

“Проблему посилюють сильні вітри в парку: несподівані пориви легко підхоплюють серветки, карти, обгортки від їжі й навіть важчі речі, як-от сонцезахисні окуляри та капелюхи”, – розповіла вона.

Водночас частина предметів потрапляє у воду навмисно. Деякі відвідувачі кидають у гарячі джерела монети, сприймаючи їх як фонтани бажань.

Улітку 2026 року геологічна команда парку зібрала в таких місцях понад 18 доларів у монетах різних валют. Серед них були долари, песо, єни та євро.

Щороку Єллоустоун відвідують понад 4,5 мільйона людей, і він залишається одним із найпопулярніших національних парків США.

Працівники парку наголошують, що будь-які сторонні предмети в гідротермальних зонах можуть впливати на природні процеси.

“Незалежно від того, про яке сміття йдеться, його потрібно прибирати. Будь-які сторонні предмети можуть пошкодити або назавжди змінити гідротермальний об’єкт – заблокувавши надходження води, перекривши або змінивши напрямок відтоку чи забруднивши його хімічними речовинами й осадом”, – зазначила Прайс.

Проблема зі сміттям у гідротермальних джерелах Єллоустона існує вже багато десятиліть.

На початку XX століття басейн Морнінг-Глорі змінив колір через велику кількість сміття, яке відвідувачі кидали у воду. До 1950-х років його навіть почали називати “сміттєвим баком”.

Цього року серед більш незвичних знахідок працівників парку були шість ретейнерів для зубів, вісім мініатюрних гоночних машинок, три кілочки для гольфу та 15 накладних нігтів.

У парку визнають, що багато речей потрапляють у гідротермальні зони випадково, тому відвідувачів закликають уважніше стежити за особистими речами та сміттям, особливо в місцях із сильним вітром.

Працівники радять надійно ховати серветки, обгортки, карти й інші легкі предмети, а також стежити за капелюхами та окулярами, які може зірвати поривом вітру.

Наприкінці сезону всі капелюхи, які знайдуть у парку, працівники планують випрати та передати на благодійність.

Джерело: The Guardian.

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