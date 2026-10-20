У Ємені кількість загиблих від удару хуситів по табору зросла до 60 — The Hindu

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару хуситів по урядовому військовому тренувальному табору Аль-Алам у південній єменській провінції Шабва зросла до 60 осіб. Переважна частина загиблих — новобранці, повідомили єменські посадовці у вівторок, 20 жовтня 2026 року.

Удар балістичними ракетами

За даними The Hindu, троє єменських посадовців повідомили, що підтримувані Іраном хусити завдали удару по табору Аль-Алам балістичними ракетами. Посадовці назвали атаку найсмертоноснішою відтоді, як бойові дії в Ємені почали посилюватися три місяці тому.

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Зниклі безвісти

Щонайменше 12 людей залишалися зниклими безвісти наступного дня після атаки, зазначили ті самі троє посадовців.

Архівна фотографія

На архівній фотографії Reuters, опублікованій у матеріалі, показано тимчасовий табір поблизу Адена для людей, переміщених через сутички між пов’язаними з Іраном хуситами та підтримуваними Саудівською Аравією урядовими силами на півдні країни.

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