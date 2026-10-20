У Ємені тяжкохворі не можуть виїхати на лікування через зупинку рейсів — Al Jazeera

У Ємені тяжкохворі пацієнти не можуть виїхати за кордон для необхідного лікування через припинення регулярних рейсів із Сани, атаки на інші аеропорти та небезпечні наземні маршрути. Про це повідомляє Al Jazeera. Із міжнародного аеропорту Сани, головного повітряного сполучення для мільйонів людей на контрольованій хуситами півночі країни, регулярні рейси не виконуються.

Обмежену кількість польотів відновили після перемир’я за посередництва ООН у травні 2022 року. Однак у 2025 році ізраїльські удари пошкодили аеропорт Сани та знищили літаки. У липні урядові сили Ємену, які підтримує Саудівська Аравія, вдарили по єдиній придатній до роботи злітній смузі, щоб не допустити посадки іранського літака з делегацією хуситів.

Пацієнти чекають на лікування

Раджаа Гірсан, 50-річна швачка із Сани, потребує складної операції за кордоном через параліч голосових зв’язок і тяжкі ускладнення в гортані. Вона сім років намагалася отримати місце на щотижневому рейсі до Аммана, але закриття аеропорту й авіаудари унеможливили цю поїздку. Жінка також не може оплатити тривалу подорож суходолом до Адена.

За словами речника підконтрольного хуситам Міністерства охорони здоров’я в Сані Аніса аль-Асбахі, неодноразове закриття аеропорту за останнє десятиліття вплинуло приблизно на 400 тисяч пацієнтів, зокрема 250 тисяч тих, кому потрібне лікування за межами країни. Він також заявив про дефіцит понад 1 600 видів ліків, серед яких 12 препаратів проти раку.

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Небезпечний шлях через Аден

Аеропорт Адена залишається основною альтернативою для жителів півночі, однак у жовтні його двічі атакували. Під час останнього удару 16 жовтня дві ракети впали приблизно за 500 метрів від літака Yemenia, який готувався вилетіти до Каїра. Дорога із Сани до Адена займає близько 14 годин і передбачає перетин десятків блокпостів по обидва боки ліній фронту.

Родина 60-річного Абдулкаріма Абдулли, який мав ниркову недостатність і потребував діалізу, витратила близько 2 300 доларів, щоб дістатися Адена та підготуватися до перельоту. Його брат продав золото дружини Абдулкаріма та власний автомобіль, щоб оплатити дорогу, проживання, дозволи й квитки. Однак пацієнт помер дорогою до Адена в січні.

Міністр охорони здоров’я уряду Ємену Касім Бухайбех у вересні попередив, що через скорочення фінансування деякі райони можуть цілком втратити медичні послуги. За його словами, медичної допомоги потребують 19,3 мільйона жителів країни, тоді як гуманітарна відповідь профінансована лише на 17% від необхідного обсягу. Програм медичної евакуації в жодній частині Ємену наразі немає.

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