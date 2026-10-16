У Ємені заявили про понад 17 тисяч ударів по хуситах — Asharq Al-Awsat

Збройні сили Ємену заявили, що від початку операції «Світанок Ємену» завдали понад 17 тисяч повітряних і наземних ударів по позиціях хуситів. Операції проводять за підтримки Коаліції на підтримку законності, а найбільш інтенсивні бої точилися в провінціях Таїз і Лахдж, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Бої на заході Таїза

За даними єменських військових, протягом останньої доби було здійснено понад 1250 ударів. Вони заявили про нейтралізацію приблизно 700 бійців хуситів, а також знищення або виведення з ладу понад 150 транспортних засобів і одиниць військової техніки.

Найзапекліші сутички відбулися на захід від міста Таїз, зокрема в районі гори Джабаль-Хан. Урядові сили стверджують, що відбили наступ хуситів, який тривав близько 12 годин, і повернули позиції, куди проникли нападники. Бої також точилися поблизу старого аеропорту, районів Гураб і Бір-Баші, а також довкола Республіканського палацу на сході міста.

У південній частині провінції Таїз урядові війська повідомили про відбиття атак на напрямках Аль-Акруд і Аш-Шакаб. Авіація, за їхніми даними, атакувала колону танків та військових автомобілів у районі Рас-ан-Наджд в окрузі Аль-Місрах, а також позиції хуситів на пагорбі Sofitel і на напрямку Ад-Дабаб.

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Ракетні удари по містах

У західній частині провінції Лахдж бригади «Південні гіганти» перекинули підкріплення на фронт Аль-Мудараба. Представники формування заявили, що знищили техніку хуситів, відбиваючи спроби проникнення. Сутички тривали також на фронті Аль-Вазія на захід від Таїза.

Місцева влада Маріба заявила, що хусити ввечері випустили по житлових кварталах міста дев’ять балістичних ракет та ще сім боєприпасів. За словами міністра охорони здоров’я та народонаселення Касема Бухайбеха, в Адені кількість загиблих унаслідок ракетного удару по президентському палацу Маашик і району Аль-Бурайка зросла до п’яти, ще 16 людей зазнали поранень.

Голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі заявив, що операція триватиме. За його словами, її метою є відновлення державних інституцій та поширення влади держави на всю територію Ємену, зокрема на столицю Сану.

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