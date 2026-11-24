У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 24 листопада вдруге за кілька днів зазнала удару 80-поверхова вежа Public Investment Fund Tower, де розміщується суверенний фонд країни. За даними Channel NewsAsia, троє очевидців заявили, що ціллю була саме ця будівля, а цивільна оборона Саудівської Аравії повідомила про 11 поранених.

Удар по фінансовому району

Вежа розташована у фінансовому районі короля Абдалли в Ер-Ріяді. Будівля заввишки 385 метрів є найвищим хмарочосом саудівської столиці та одним із найпомітніших об’єктів району.

Представник коаліції на чолі з Саудівською Аравією Туркі аль-Малікі заявив, що один із хмарочосів фінансового центру зазнав атаки, а компетентні органи оглядають місце події. Він не назвав будівлю. Цивільна оборона Саудівської Аравії заявила, що вважає відповідальними за напад єменських хуситів.

Houthis BOMB RIYADH’S TALLEST TOWER for SECOND TIME in LESS THAN 7 DAYS VISIBLE FACADE DAMAGE to SAUDI ARABIA’S PUBLIC INVESTMENT FUND TOWER https://t.co/q3E4qL3hH4 — RT (@RT_com) November 24, 2026

Саудівське державне агентство повідомило, що серед поранених є громадяни Індії, Непалу, Єгипту та Саудівської Аравії. Джерело AFP, ознайомлене з деталями інциденту, заявило, що під час нового удару в будівлі перебували люди, які ремонтували пошкодження після попередньої атаки. За його словами, щонайменше двоє постраждалих дістали тяжкі опіки.

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Друга атака за тиждень

Минулого тижня саудівські посадовці повідомляли, що атака на одну з веж фінансового району пошкодила кілька поверхів і дві сусідні будівлі, але тоді постраждалих не було. Вони не назвали уражену будівлю, проте оприлюднені цивільною обороною фотографії, за даними CNA, вказували на PIF Tower. Хусити взяли на себе відповідальність за попередню атаку, але новий удар 24 листопада не коментували.

Останніми тижнями хусити посилили атаки на військову, цивільну та нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Раніше цього місяця в тому самому фінансовому районі зазнала удару вежа державної нафтової компанії Aramco. У жовтні неодноразово атакували міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді; одна з атак, за даними джерела, забрала життя 14 людей.

У відповідь коаліція, що підтримує уряд Ємену, завдає ударів по цілях хуситів у Ємені. 24 листопада місцеві посадовці повідомили, що внаслідок удару коаліції по автобусах і вантажівках у провінції Лахдж загинули 26 людей.

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