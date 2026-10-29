На конференції ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, дипломати звинуватили Аргентину, Росію — державу-агресора, Саудівську Аравію та меншою мірою Бразилію у спробах послабити роль наукових оцінок у міжнародній екологічній політиці. Про це повідомляє Buenos Aires Times з посиланням на агентство AFP.

Суперечка щодо звітів IPBES

За словами дипломатів, ці країни виступали проти схвалення наукових оцінок про зв’язок між втратою біорізноманіття, зміною клімату та економічними чинниками, що сприяють обом кризам. Предметом суперечки стали два звіти Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг, яку підтримує ООН.

Майже 200 країн на COP17 обговорюють, яким чином висновки цих звітів мають впливати на міжнародні зусилля із захисту природи. Представник уряду Франції, який побажав залишитися неназваним через триваючі переговори, заявив AFP, що ситуація нагадує нещодавні суперечки в Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату.

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Заяви учасників переговорів

Інший переговірник із розвиненої країни також назвав Аргентину, Росію, Саудівську Аравію та частково Бразилію ключовими учасниками протидії. Він стверджував, що ці держави намагаються послабити формулювання у звітах IPBES, не схвалювати їх або використовувати як предмет торгу в інших пунктах переговорів.

Науковці та представники громадянського суспільства, які беруть участь у COP17, оприлюднили спільну заяву із занепокоєнням щодо перебігу переговорів. Критика пролунала наступного дня після того, як Аргентина проголосувала в Генеральній асамблеї ООН проти резолюції із засудженням американського ембарго щодо Куби. Очільник зовнішньополітичного відомства Аргентини Пабло Квірно пояснив це рішення відсутністю, за його словами, свободи й демократії на Кубі.

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