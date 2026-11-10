У ЄС кількість українців із тимчасовим захистом скоротилася на 61 тисячу — Eurostat

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Станом на 30 вересня 2026 року тимчасовий захист у країнах Євросоюзу мали 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію.

За місяць їхня кількість зменшилася на 61 055 осіб, або на 1,4%.

Найбільше українців із тимчасовим захистом перебувають у Німеччині — 1,3 млн, Польщі — 858,5 тис. та Чехії — 391,7 тис.

Найбільше скорочення зафіксували в Польщі — на 80 850 осіб, або 8,6%. У Чехії кількість отримувачів захисту зменшилася на 6640 осіб.

У Євростаті пояснили, що польський показник переважно пов’язаний з адміністративними змінами: переходом частини українців на звичайні дозволи на тимчасове проживання та видаленням неактивних записів із реєстрів.

Водночас у 25 країнах ЄС кількість людей під тимчасовим захистом зросла. Найбільший приріст зафіксували в Німеччині, Румунії та Італії.

Джерело: Eurostat

Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ країни.

28 серпня польська влада заявила, що найближчими роками не планує збільшувати виплати на дітей за програмою «800 Плюс». Повернутися до питання підвищення допомоги уряд може не раніше 2028 року, при цьому програмою за встановлених умов можуть користуватися і українські біженці.

Уряд Грузії продовжив програми підтримки для громадян України, які були змушені залишити свої домівки через війну. Фінансова допомога на житло та щомісячні виплати діятимуть до 1 жовтня 2026 року. Також українці, які перебувають у Грузії через війну, зможуть і надалі користуватися програмою медичної допомоги.

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