У четвер, 26 листопада 2026 року, посли країн Європейського Союзу погодили кандидатуру іспанського економіста Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку. Разом із ним запропонували призначити до Виконавчої ради ЄЦБ француженку Лоранс Бун та німецького економіста Маркуса Бруннермаєра. Остаточне рішення мають ухвалити лідери ЄС у грудні, після консультацій з Європейським парламентом та керівництвом самого банку.

Кандидатуру Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку підтримали посли держав ЄС під час засідання Комітету постійних представників (Coreper) у Брюсселі. Його кандидатуру внесли до рекомендацій Ради ЄС, які мають стати основою для остаточного рішення європейських лідерів. Про результати засідання кореспондентці «Європейської правди» повідомив дипломат ЄС, обізнаний із перебігом переговорів. За його словами, посли погодили тексти трьох рекомендацій — щодо нового президента ЄЦБ та двох інших членів Виконавчої ради. «Погоджені сьогодні тексти Ради ЄС рекомендують призначити Пабло Ернандеса де Коса президентом ЄЦБ, а Лоранс Бун і Маркуса Бруннермаєра — членами Виконавчої ради», — повідомив співрозмовник видання.

Рекомендації мають затвердити за письмовою процедурою. Вона дозволяє державам-членам погодити документи без проведення окремого засідання. Процедуру розпочали 26 листопада, і вона має завершитися того ж вечора. Важливо, що погодження рекомендацій ще не означає, що кандидатури вже офіційно затверджені. Це один з етапів призначення керівництва ЄЦБ. Попереду — консультації з іншими європейськими інституціями та остаточне голосування.

Хто такий Пабло Ернандес де Кос

Пабло Ернандес де Кос — іспанський економіст, який має значний досвід роботи в центральних банках та міжнародних фінансових організаціях. Зараз він очолює Банк міжнародних розрахунків (BIS) — одну з ключових міжнародних установ, що об’єднує центральні банки різних країн. До цього, з 2018-го до 2024 року, де Кос був головою Банку Іспанії. На цій посаді він також входив до Ради керуючих Європейського центрального банку. Крім того, у 2019–2024 роках очолював Базельський комітет з банківського нагляду, який розробляє міжнародні стандарти регулювання банківської системи.

Кар’єру в Банку Іспанії він розпочав ще у 1997 році. Працював у сфері економічного аналізу, досліджень і фінансової політики. Має докторський ступінь з економіки Мадридського університету Комплутенсе, а також освіту в галузі права.

Якщо кандидатуру затвердять, де Кос змінить на посаді чинну президентку ЄЦБ Крістін Лагард. Вона повідомила про намір залишити посаду раніше завершення свого терміну — до 7 лютого 2027 року. Тож новому керівнику доведеться очолити банк у період, коли європейська економіка стикається з низкою викликів, зокрема питаннями інфляції, процентних ставок і фінансової стабільності.

Кого ще хочуть призначити до Виконавчої ради

Окрім нового президента, посли ЄС погодили кандидатури ще двох економістів — француженки Лоранс Бун та німця Маркуса Бруннермаєра. Вони мають увійти до Виконавчої ради Європейського центрального банку.

Лоранс Бун — французька економістка, яка працювала на керівних посадах у державних структурах, міжнародних організаціях та фінансовому секторі. У 2014–2016 роках вона була економічною радницею президента Франції Франсуа Олланда. Згодом, у 2018–2022 роках, обіймала посаду головної економістки Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У 2022 році Бун стала державною секретаркою Франції з європейських справ. На цій посаді вона займалася питаннями економічної безпеки, відносин із країнами-кандидатами на вступ до ЄС та реформами європейської політики. Також має досвід роботи у великих фінансових компаніях, зокрема AXA, Bank of America Merrill Lynch та Barclays Capital.

Маркус Бруннермаєр — німецький економіст і професор Принстонського університету у США. Він очолює Центр фінансів Бендгайма при університеті та досліджує міжнародні фінансові ринки, макроекономіку, грошову політику й фінансову стабільність.

Окремий напрям його наукової роботи — причини фінансових криз, проблеми ліквідності та вплив економічних потрясінь на банківську систему. Бруннермаєр також співпрацював із міжнародними фінансовими установами та входив до консультативних груп, пов’язаних із Федеральною резервною системою США, Міжнародним валютним фондом і німецьким Бундесбанком.

За інформацією Reuters, кандидатури Бун і Бруннермаєра пов’язані з майбутніми змінами у складі керівництва ЄЦБ. Очікується, що Бун обійме місце, яке звільниться після завершення повноважень Ізабель Шнабель, а Бруннермаєр замінить головного економіста банку Філіпа Лейна. Їхні призначення мають відбутися в межах оновлення Виконавчої ради.

Як відбуватиметься остаточне призначення

Після погодження рекомендацій Радою ЄС наступний крок має зробити Європейська рада — інституція, до якої входять глави держав або урядів країн Євросоюзу. Саме вона ухвалює остаточне рішення про призначення президента та інших членів Виконавчої ради ЄЦБ. Перед цим кандидатури мають пройти консультації з Європейським парламентом і Радою керуючих Європейського центрального банку. Ці інституції нададуть свої висновки, після чого європейські лідери зможуть ухвалити остаточне рішення.

У процедурі погодження рекомендацій Ради ЄС беруть участь лише 21 країна, яка входить до єврозони. Для підтримки кандидатури потрібна посилена кваліфікована більшість: щонайменше 16 із 21 держави, які представляють не менше ніж 65% населення єврозони. Очікується, що остаточні призначення відбудуться під час засідання Європейської ради у грудні 2026 року. До цього часу мають надійти висновки Європейського парламенту та Ради керуючих ЄЦБ.

Чому зміна керівництва ЄЦБ важлива для Європи

Європейський центральний банк відповідає за грошову політику країн єврозони. Серед його основних завдань — підтримання цінової стабільності, контроль інфляції та визначення процентних ставок, які впливають на вартість кредитів і заощаджень.

Рішення ЄЦБ відчувають не лише банки та великі компанії. Від рівня процентних ставок залежать умови кредитування для бізнесу й населення, іпотека, вартість позик для держав, а також привабливість заощаджень у євро.

Тому призначення нового президента — важлива подія для всієї єврозони. Саме він очолюватиме Виконавчу раду та братиме участь у визначенні подальшого курсу європейської грошової політики. Водночас рішення щодо процентних ставок ухвалює не одна людина: ключову роль у цьому процесі відіграє Рада керуючих ЄЦБ, до якої входять члени Виконавчої ради та керівники центральних банків країн єврозони.

Отже, погодження кандидатури Пабло Ернандеса де Коса стало важливим кроком до оновлення керівництва Європейського центрального банку. Якщо європейські лідери затвердять усі три кандидатури в грудні, банк отримає нового президента та двох нових членів Виконавчої ради.

Лідери країн єврозони підтримали кандидатуру іспанського економіста Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку, повідомляє CNBC. Він має змінити Крістін Лагард після того, як вона планує піти у відставку 7 лютого 2027 року.

Читай нас у