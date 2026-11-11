У ЄС скоротилася кількість українських біженців: скільки людей отримали тимчасовий захист

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Станом на кінець вересня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4 370 060 українців. Це становить 9,7 особи на кожну тисячу жителів ЄС.

Порівняно із серпнем кількість українців під захистом у Євросоюзі зменшилася на 61 055 осіб.

За даними Eurostat, загальне скорочення кількості українців зі статусом тимчасового захисту відбулося за рахунок лише двох країн — Чехії та Польщі.

Зокрема, у Чехії кількість людей під захистом зменшилася на 6670 осіб, або 1,7%. У Польщі показник скоротився значно суттєвіше — на 80 850 осіб, або 8,7%.

Водночас обидві держави залишаються серед трьох країн ЄС, які прийняли найбільше українців.

Станом на кінець вересня трійка країн із найбільшою кількістю українців під тимчасовим захистом мала такий вигляд:

Німеччина — 1 300 070 осіб, або 29,7% від загальної кількості в ЄС;

Польща — 858 545 осіб, або 19,6%;

Чехія — 391 720 осіб, або 9%.

При цьому в усіх інших країнах Євросоюзу кількість українців зі статусом тимчасового захисту у вересні певною мірою зросла.

Про це повідомляє Eurostat.

Наразі за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українських біженців, з яких третина — діти та підлітки віком до 18 років, і лише 6% — особи старші 65 років. Згідно з актуальними оцінками, після завершення війни повернутися на Батьківщину може лише кожна третя виїхала особа, хоча у 2022 році очікувалося повернення приблизно 50% громадян.

Тим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для здійснення диверсій на території європейських країн. Для пошуку виконавців вони використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу.

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