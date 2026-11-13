У ЄС спалахнули суперечки щодо представників на переговорах з рф, — Politico

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Лідери Європейського Союзу, які зібралися в Дубліні у п'ятницю, 13 листопада, продовжать обговорювати, хто має представляти Європу на переговорах щодо війни Росії проти України. Дискусія загострилася після дня інтенсивних дипломатичних контактів і вже ризикує затьмарити саміт, який спочатку навіть не планували присвячувати Україні.

На тлі активізації зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо посередництва у війні Росії проти України європейські країни, ймовірно, уже домоглися можливості бути представленими за столом переговорів. Однак між лідерами ЄС немає згоди щодо того, хто саме має виступати від імені всього блоку.

«Можна було б навіть зняти про це телешоу, — пожартував прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю в четвер, що свідчить про те, наскільки різкими стали розбіжності між лідерами. — Але найкращу частину ми залишаємо на завтра».

У четвер президент України Володимир Зеленський зустрівся в Дубліні приблизно з 50 лідерами країн ЄС та держав, які не входять до Союзу. Він попередив, що Росія прагне змінити архітектуру безпеки Європи, і наголосив на необхідності участі європейських урядів у переговорах.

Це питання стало особливо актуальним після дводенних переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі, які значною мірою відбулися без участі Євросоюзу.

Тим часом посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у четвер обговорили це питання з главою Кремля Володимиром Путіним у Москві. Після зустрічі вони прибули до Дубліна, де ввечері мали донести свою позицію Володимиру Зеленському.

За інформацією Politico, країни ЄС погоджуються, що блок повинен мати місце за столом переговорів як головний прихильник України, однак не можуть визначитися з кандидатурою представника. Дипломати та чиновники повідомляють, що всередині Союзу сформувалися щонайменше три табори.

Один із таборів підтримує президента Європейської ради Антоніу Кошту. Його посада передбачає представництво лідерів Євросоюзу на міжнародному рівні, тому він вважається природним кандидатом на цю роль.

Іншу позицію займають Франція та Німеччина, які не поспішають поступатися власними місцями за столом переговорів Брюсселю.

Третій, найменш численний табір, підтримує верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас. Вона могла б стати очевидним кандидатом, однак її жорстка позиція щодо Росії, на думку частини дипломатів, може ускладнити діалог із Кремлем.

Видання зазначає, що Антоніу Кошта поступово стає найбільш прийнятною кандидатурою для столиць Євросоюзу. Його інституційна роль дає мандат представляти лідерів блоку на міжнародній арені, а досвід роботи на посаді прем'єр-міністра Португалії забезпечує певний рівень нейтральності.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал першим публічно висловився на підтримку Кошти. Він наголосив, що його «мандат виходить безпосередньо від [Європейської] Ради» та робить його «підзвітним» країнам-членам ЄС.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка запропонувала включити це питання до порядку денного п'ятничних переговорів, заявила, що не заперечує проти кандидатури Кошти. Його також підтримали лідери Люксембургу та Польщі під час спілкування з журналістами у четвер.

Сам Антоніу Кошта дав зрозуміти, що на міжнародному рівні Євросоюз представлений своїми інституціями, зокрема ним як президентом Європейської ради.

На відміну від Кошти, кандидатура Каї Каллас викликає значно більше розбіжностей.

Деякі дипломати вважають колишню прем'єр-міністерку Естонії неприйнятною співрозмовницею для Кремля через її жорстку позицію щодо Росії. Politico нагадує, що один із чиновників ЄС раніше жартома казав, що Каллас їсть «росіян на сніданок».

«Це жарт, чи не так?» — так інший європейський дипломат прокоментував перспективу представництва ЄС Каєю Каллас на переговорах високого рівня, назвавши її «ймовірно, найгіршою людиною, яку можна вибрати».

Водночас прихильники Каллас вважають, що саме її репутація прихильниці жорсткої політики щодо Москви може бути перевагою.

«Це мало б набагато більше сенсу, — сказав другий високопоставлений європейський дипломат. — Саме так зробив би путін. Він обере того, з ким ви не хочете розмовляти».

Крістен Міхал також вважає, що посада Каллас робить її природною кандидаткою на роль другої представниці ЄС після Кошти. За його словами, обидва політики, ймовірно, залишатимуться на своїх посадах до завершення терміну повноважень у 2029 році, що робить їх стабільнішими представниками Європи, ніж національні лідери.

«путіну це не обов'язково має подобатися», — додав Міхал.

Водночас найбільшою перешкодою для визначення представника Євросоюзу можуть стати не позиція Кремля, а Франція та Німеччина.

За інформацією двох європейських дипломатів і чиновника ЄС, Париж і Берлін навряд чи підтримають домовленість, яка надасть Брюсселю монопольне право представляти Європу на переговорах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко висловив незгоду з такою перспективою у четвер. Він назвав участь країн E3 у переговорах щодо України «добре усталеним форматом».

Франція також не має особливих стимулів відмовлятися від власного місця за столом переговорів. Країна є постійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і має єдиний у Європі ядерний арсенал. Це забезпечує Парижу дипломатичні та військові важелі впливу, які не може відтворити жодна інституція ЄС.

Таку позицію висловив французький депутат Європарламенту Фабріс Леггері з партії «Національне об'єднання». Він заявив, що «навряд чи може уявити», щоб Антоніу Кошта чи Кая Каллас виступали від імені Парижа.

Крістен Міхал, коментуючи роль Франції, Німеччини та Великої Британії, наголосив, що країни E3 збережуть власну роль у міжнародній політиці.

«Франція, Німеччина та Велика Британія», країни E3, «завжди залишаться Францією, Німеччиною та Великою Британією», — стверджував естонський прем'єр.

Він додав, що ніщо не заважає цим державам вести двосторонні переговори з Москвою. Однак під час ухвалення рішень, які стосуються всього європейського континенту, країни мають дотримуватися спільної позиції.

«Це те, чим є Європейський Союз, — сказав він. — Це основа такої консенсусної політики та утримання всіх разом на одній хвилі проти росії».

За інформацією високопоставленого чиновника Євросоюзу, лідери ЄС навряд чи офіційно призначать представника на п'ятничній зустрічі. Водночас дискусія може допомогти досягти ширшого «розуміння» щодо того, як саме Європа має бути представлена на переговорах.

Міністр закордонних справ Ірландії Гелен Макенті зазначила, що лідерам ще потрібно «ще трохи продумати» це питання.

Однак часу на ухвалення рішення залишається небагато. Цього тижня Володимир Зеленський закликав Євросоюз не зволікати з визначенням представника, який виступатиме від імені Європи.

«Я думаю, що в листопаді, а не пізніше, нам потрібно прийняти, хто представлятиме Європу на переговорах», — заявив президент України.

Про це повідомляє видання Politico.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ірландії зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова відбулася на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, неподалік Дубліна. Перед цим американські посланці провели переговори з Володимиром Путіним у Москві, де обговорювали обмін полоненими, гуманітарну операцію в Костянтинівці та можливе розміщення іноземних військових в Україні.

Наступна зустріч у межах мирних переговорів щодо завершення війни може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що остаточне місце проведення переговорів визначатимуть за спільною згодою обох делегацій.

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