У ЄС запровадили додатковий збір на закордонні посилки, зокрема з Temu та Shein

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Із 1 листопада в Європейському Союзі почав діяти додатковий збір у розмірі 2 євро на всі посилки з-за кордону незалежно від вартості товарів. Нововведення покликане покрити витрати на митне оформлення та посилити конкурентні позиції європейських продавців на тлі масового імпорту дешевої продукції.

Новий платіж не скасовує раніше запровадженого мита, а стягується окремо. Зокрема, з липня на посилки вартістю до 150 євро поширюється митний збір у розмірі 3 євро. Таким чином, для таких відправлень загальна сума двох платежів становить 5 євро.

Новий збір сплачуватимуть онлайн-платформи, продавці або перевізники. Кошти збиратимуть усі 27 країн ЄС: 75% надходжень передаватимуть до бюджету Євросоюзу, а решту 25% залишатимуть у держав-членах.

Запровадження додаткових платежів є частиною політики ЄС щодо обмеження масового імпорту дешевих товарів, передусім із Китаю. Йдеться, зокрема, про продукцію платформ Temu, Shein та AliExpress, які конкурують із місцевими роздрібними мережами завдяки низьким цінам.

Перші зміни стали помітними після введення липневого мита. За даними Європейської комісії, у період із липня до вересня кількість дрібних посилок, що надходили до ЄС, скоротилася на 60%. Водночас обсяги залишаються значними: щодня на європейський ринок доставляють близько 5 млн відправлень. У 2024 році 91% таких посилок прибували з Китаю.

Липневий митний механізм має тимчасовий характер і діятиме до 2028 року. Після цього Євросоюз планує запустити нову інформаційно-технологічну митну систему.

Тим часом у Європі лунають заклики до жорсткіших обмежень для китайських онлайн-магазинів. Генеральний директор французької торговельної групи Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці пропонував призупинити роботу Shein і Temu на європейському ринку до 2028 року.

Він стверджує, що продукція цих платформ не завжди відповідає європейським вимогам і може становити небезпеку для споживачів. Крім того, на його думку, масовий імпорт дешевого текстилю, меблів та інших товарів створює додатковий тиск на місцевий бізнес і загрожує невеликим підприємствам, повідомляє Euronews.

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Як і коли подорожчають посилки з Temu та AliExpress через новий податок.

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