У Єврокомісії назвали воєнним злочином російський удар по Краматорську

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Європейська комісія рішуче засудила російські атаки на цивільне населення у Краматорську, наголосивши, що навмисні удари по цивільних і невійськових об'єктах є воєнними злочинами. У Брюсселі підкреслили, що всі виконавці та співучасники цих порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності.

Речник Єврокомісії Крістіан Віганд зазначив, що Росія посилила обстріли, зокрема завдавши ударів по автобусах у місті. Унаслідок ворожих атак попереднього дня загинули 28 людей, серед них п'ятеро дітей, трьом із яких був лише один рік.

Про це повідомляє «Європейська правда».

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