У Європарламенті обшукали офіси працівників Patriots — Politico Europe

У Страсбурзі, Франція, посадовці, які діяли від імені Європейської прокуратури, у середу вранці провели обшуки в офісах працівників ультраправої групи Patriots у Європарламенті. Слідчі дії відбулися в межах розслідування можливого неналежного використання коштів колишньою парламентською групою Identity and Democracy, повідомляє Politico Europe.

Розслідування щодо коштів ID

Фінансовий департамент Європарламенту у 2025 році дійшов висновку, що Identity and Democracy неналежно витратила 4,3 млн євро у 2019–2024 роках. Ідеться про нерегулярні пожертви та порушення під час проведення тендерів. На підставі звітів Європарламенту Європейська прокуратура, що розслідує злочини проти бюджету ЄС, відкрила провадження.

За даними двох посадовців, які говорили на умовах анонімності, обшуки відбувалися в офісах секретаріату групи. Очільник французької партії «Національне об'єднання» в Європарламенті Жан-Поль Гарро заявив, що слідчі дії були спрямовані на офіси працівників колишньої групи Identity and Democracy.

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Позиція Patriots

Identity and Democracy припинила існування у 2024 році. Після цього до Patriots перейшли багато її працівників, а також депутати від французького «Національного об'єднання», Австрійської партії свободи, угорської Fidesz, іспанської Vox, бельгійського «Фламандського інтересу» та чеської ANO 2011.

У Patriots заявили, що група не має юридичної правонаступності щодо Identity and Democracy та не залучена до поточного розслідування. Європейська прокуратура перевіряє, чи здійснювала ID нерегулярні пожертви регіональним організаціям у кількох країнах ЄС, а також чи порушувала тендерні правила у контрактах із компаніями, дружніми до групи.

Окремо фінансовий департамент Європарламенту у 2025 році зобов’язав Patriots повернути 276 967 євро коштів ЄС, які, за оцінкою департаменту, група неналежно використала у другій половині 2024 року через подібні порушення тендерних процедур. Речник Європарламенту повідомив, що установа співпрацює з компетентними органами.

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