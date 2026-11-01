У Європарламенті закликали збільшити фінансування країн Чорноморського регіону через загрозу судноплавству

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Депутати Європейського парламенту під час виступів у болгарському портовому місті Варна закликали збільшити фінансування для Болгарії та інших країн, які потерпають від наслідків війни Росії проти України.

Доповідач щодо фонду східних прикордонних регіонів Яцек Протас зазначив, що дев'ять держав — від Болгарії до Фінляндії — можуть отримати додатково до 10% фінансування в межах бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки для компенсації безпекового тиску, зокрема в акваторії Чорного моря.

Представник Болгарії в Європарламенті Андрей Новаков підкреслив, що його країна прагне залучити додаткові 2 млрд євро до запланованого пакета у 22,3 млрд євро на тлі зростання кількості ворожих атак на торговельні кораблі. Раніше Європарламент також пропонував розглянути можливість розгортання військово-морської операції ЄС у Чорному морі для захисту цивільного судноплавства та підсилення безпеки східного флангу.

Джерело: Rapporteur.

У Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, три безпілотники атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, що ходив під прапором Ліберії. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

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