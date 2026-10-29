У Європі через дефіцит молока дорожчає вершкове масло

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Європейський молочний ринок демонструє різноспрямовану динаміку: вершкове масло подорожчало на €50 за тонну, сухе незбиране молоко подешевшало на €25, а сухе знежирене молоко зберігає високу вартість. Сезонне скорочення пропозиції сировини в Європі підвищує витрати переробників, тоді як збільшення виробництва молока у США посилює конкуренцію на міжнародному ринку.

Після кількох місяців зниження ціна на вершкове масло почала відновлюватися. Вартість продукту зросла на €50 за тонну — до €3 700.

Ціна на чедер залишилася стабільною — €3 800 за тонну. Водночас сухе незбиране молоко подешевшало на €25 за тонну.

Попри це, сухе знежирене молоко утримує високу ціну завдяки сильному попиту, залишаючись поблизу попередніх пікових значень.

Сезонне зниження продуктивності спричинило скорочення доступності молока в Європі. У результаті середня ціна сировини на спотовому ринку піднялася до €0,47 за літр.

Подорожчання молока створює додаткове фінансове навантаження на переробні підприємства. Їм доводиться витрачати більше коштів на закупівлю додаткових обсягів сировини для виробництва сиру, вершкового масла та сухого молока.

На відміну від європейського ринку, у США спостерігається збільшення пропозиції. У вересні постачання молока в країні зросли приблизно на 2%.

Нарощування виробництва американської продукції може посилити конкуренцію для європейських експортерів на міжнародних ринках.

Водночас американські ферми отримують додаткові доходи від продажу худоби. Високі ціни на телят і вибракуваних корів забезпечують господарствам до 20% загальної виручки. На деяких фермах саме цей напрям допомагає підтримувати прибутковість і компенсувати високі витрати на виробництво молока.

Однак можливе зниження цін на яловичину залишається ризиком: воно може послабити додаткові доходи фермерів і сповільнити нарощування виробництва молочної сировини.

Основні тенденції молочного ринку

Вершкове масло: подорожчало на €50 за тонну — до €3 700 після кількох місяців зниження.

Чедер: ціна залишається на рівні €3 800 за тонну.

Сухе незбиране молоко: подешевшало на €25 за тонну.

Сухе знежирене молоко: високий попит підтримує ціну поблизу попередніх максимумів.

Молочна сировина в Європі: спотова ціна зросла до €0,47 за літр через скорочення пропозиції.

Ринок США: збільшення постачання молока приблизно на 2% у вересні може посилити конкуренцію для європейських експортерів.

Отже, європейський молочний сектор одночасно стикається з подорожчанням сировини та тиском міжнародної конкуренції. Подальша динаміка цін залежатиме від доступності молока в Європі, попиту на молочну продукцію та темпів виробництва у США.

Про це свідчать дані «Інфагро».

В Україні стрімко зросли ціни на тепличні огірки: за останній тиждень середня вартість овоча підвищилася на 32% і сягнула 55–80 грн за кілограм. Основними причинами стали прохолодна погода, скорочення пропозиції на ринку та активний попит з боку оптових покупців і торговельних мереж.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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