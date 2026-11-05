У Європі через повідомлення про мінування змінили маршрути семи авіарейсів — BBC

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У кількох європейських країнах надійшли повідомлення про можливу наявність вибухівки на бортах пасажирських літаків.

Через загрози авіакомпанії були змушені змінювати маршрути та перенаправляти повітряні судна до інших аеропортів.

Під підозру потрапили рейси за сімома маршрутами: Дублін — Рим, Гельсінкі — Рим, Мілан — Варшава, Варшава — Брюссель, Копенгаген — Софія, Мадрид — Софія та Лондон — Софія.

Частину літаків уже перевірили відповідні служби. Вибухових пристроїв на їхніх бортах не виявили. Перевірки за іншими повідомленнями тривають.

Це не перший подібний випадок за останні дні. Раніше повідомлялося про нібито мінування семи літаків і круїзного лайнера, однак після перевірок загрози не підтвердилися.

Джерело: BBC News.

В Іраку проіранські збройні угруповання погрожують повалити уряд прем’єр-міністра Алі Фаліха аз-Заїді через збереження заборони на посадку іранських авіакомпаній в аеропортах країни. Багдад дотримується обмежень, пов’язаних із санкціями Міністерства фінансів США.

У Великій Британії виникли затримки та перебої з авіарейсами через технічну проблему в роботі Національної служби управління повітряним рухом (NATS). Технічний збій вплинув на процеси вильоту та прильоту літаків у низці аеропортів країни.

Національний перевізник Іраку Iraqi Airways заявив, що у жовтні планує відновити рейси до Ірану та з Ірану після отримання спеціального винятку із санкцій США. Обмеження стосувалися послуг, пов’язаних з іранськими авіакомпаніями.

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