У Європі в геловінських солодощах знайшли голки й цвяхи — BBC News

У Німеччині, Австрії та Угорщині в солодощах, які діти отримали на Геловін, виявили голки, цвяхи, шурупи та інші гострі металеві предмети. Поліція закликала батьків перевіряти ласощі, отримані дітьми під час святкування, повідомляє BBC News.

Випадки в Німеччині та Угорщині

У Німеччині про такі випадки повідомляли в кількох землях — від Баварії на південному сході до Нижньої Саксонії на півночі. У Бремерферде, на захід від Гамбурга, дев’ятирічна дівчинка травмувала язик, коли їла шоколадний батончик. Усередині нього виявили шпильку завдовжки 5 сантиметрів.

У Баварії поліція повідомила про до 25 випадків виявлення в солодощах голок, шурупів або цвяхів. Правоохоронці зазначили, що подібні інциденти фіксували й у попередні два роки, однак цьогорічні попередні дані вказують на суттєве зростання їхньої кількості. У Середній Франконії поліція також попередила про ризик наслідування таких дій: після заяви матері про голку в шоколадному батончику дитина згодом зізналася, що сама вставила її всередину.

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В Угорщині кримінальне розслідування розпочали після того, як у солодощах, розданих дітям у місті Дьомрьо та його околицях на схід від Будапешта, знайшли цвяхи, шурупи й шматки дроту. Одна дівчинка отримала іриску з цвяхом усередині шоколадної обгортки, але вчасно це помітила й не проковтнула ласощі.

Розслідування в Австрії

В Австрії повідомили про кілька випадків, а розслідування тривають у чотирьох федеральних землях. Поблизу Амштеттена, на схід від Лінца, 10-річна дівчинка зазнала незначної травми рота, коли вкусила маленький шоколадний батончик. Міністр внутрішніх справ Гергард Карнер назвав такі інциденти боягузливими, зловмисними та в окремих випадках небезпечними для життя.

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