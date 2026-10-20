У Фінляндії дедалі більше сімей з дітьми звертаються по продовольчу допомогу — YLE News

У столичному регіоні Фінляндії помітно зросла кількість сімей із дітьми, які стоять у чергах по продовольчу допомогу. Про це повідомляє YLE News з посиланням на ініціативу Stadin safka, яку спільно реалізують місто Гельсінкі та Союз парафій Гельсінкі.

Керівниця напряму продовольчої допомоги Stadin safka Анні Гейняля пов’язала зростання попиту зі скороченням урядом соціальних виплат. За її словами, окремі пункти роздачі можуть приймати кілька сотень відвідувачів. Раніше більшість людей у таких чергах становили пенсіонери та тривало безробітні, однак тепер допомоги дедалі частіше потребують також іноземні студенти, іммігранти, звільнені працівники, безробітні та люди з низькими доходами.

Попит зростає, а продуктів меншає

Водночас обсяги доступної для роздачі їжі скорочуються. Магазини дедалі активніше продають товари зі знижками, щоб зменшити харчові відходи, тому менше продуктів передають ініціативам на кшталт Stadin safka. Через це деякі пункти видачі припинили роботу, зокрема центр у районі Мюллюпуро на сході Гельсінкі.

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YLE відвідало пункт продовольчої допомоги при церкві Андреаса в центрі Гельсінкі, яким опікується Фінська євангельська вільна церква. Роздача там триває з 14:00 до 17:00, проте люди починають ставати в чергу ще вранці. Керівник пункту Бо Екман зазначив, що наслідки дитячої бідності добре помітні: деякі діти, які раніше приходили по допомогу, перестали це робити після цькування у школі. За його словами, через це в чергах часто стоять самі матері-одиначки.

Оцінка THL і науковців

Торік орган охорони здоров’я THL повідомив, що через скорочення соціальних виплат до бідності потрапляє вдвічі більше сімей із дітьми, ніж оцінювали раніше. Викладачка соціальної роботи Гельсінського університету Майя Яппінен заявила, що за останні роки ситуація з бідністю у країні суттєво погіршилася, а рівень виплат не гарантує гідного життя. Вона також пов’язала зростання потреби в продовольчій допомозі із сукупним ефектом урядових скорочень.

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