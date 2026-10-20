У Фінляндії кількість заяв про напади зросла більш як на 10% — YLE News

У Фінляндії поліція отримала понад 36 тисяч заяв про ймовірні напади впродовж січня—вересня 2026 року. Це більш як на 10% більше, ніж за аналогічний період 2025-го, повідомляє YLE News з посиланням на дані Статистичного управління Фінляндії.

Можливий новий рекорд

Від початку року щомісяця в середньому до відома поліції надходило близько 4 тисяч повідомлень про напади. Старший статистик Статистичного управління Фінляндії Кіммо Хаапакангас зазначив, що за таких темпів до кінця року загальна кількість нападів, про які повідомили поліції, може встановити новий рекорд у кримінальній статистиці країни.

Попередній рекорд зафіксували у 2025 році, коли до поліції надійшло 44 600 заяв про напади.

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Зростання в усіх регіонах

Кількість заяв про ймовірні напади зросла в усіх регіональних поліцейських управліннях Фінляндії. Найпомітніша динаміка спостерігалася у Західній та Східній Уусімаа: там показники подвоїлися порівняно з рівнем 2015 року.

За перші дев’ять місяців 2026 року у статистиці також зафіксували 56 випадків імовірного вбивства — стільки ж, як і за січень—вересень 2025 року. Кількість замахів на вбивство майже не змінилася: 306 у 2026 році проти 305 роком раніше.

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