24 листопада стало відомо, що Адміністративний суд Східної Фінляндії відхилив скаргу компанії, яка намагалася оскаржити заборону на купівлю туристичної бази поблизу кордону з Росією. Понад половина голосів у компанії-покупцеві належала громадянам РФ, тому Міноборони Фінляндії не погодило угоду. Тепер компанія може звернутися до Вищого адміністративного суду, інакше продаж комплексу скасують.

Йдеться про комплекс відпочинку в Мієхіккялі, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Росією. Угоду про його продаж уклали у 2025 році. Однак у березні Міністерство оборони Фінляндії відмовилося її погодити. Причиною стало те, що більше половини голосів у компанії, яка придбала комплекс, належало громадянам Росії. Компанія перебуває у власності трьох росіян.

До цього комплекс продала служба судових приставів. Покупцем стала саме ця компанія, однак без дозволу Міноборони угоду не вдалося завершити. Компанія звернулася до Адміністративного суду Східної Фінляндії. Вона стверджувала, що заборона на продаж нерухомості порушує принцип верховенства права. Проте суд не підтримав скаргу та залишив рішення Міноборони в силі.

Чому Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість

У липні 2025 року Фінляндія запровадила заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії. Таке рішення ухвалили через погіршення ситуації з безпекою та ризики, пов’язані з придбанням об’єктів нерухомості поблизу стратегічно важливих місць і кордону.

Водночас угоду щодо туристичної бази підписали за п'ять днів до набрання чинності законом, який заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у Фінляндії. Попри це, для завершення продажу все одно було потрібне погодження Міноборони. Рішення Адміністративного суду ще можна оскаржити у Вищому адміністративному суді Фінляндії. Якщо компанія не скористається цією можливістю, угоду купівлі-продажу комплексу розірвуть. Про це повідомляє фінський мовник Yle.

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