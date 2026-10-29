У Фінляндії зафіксували рекордні 333 смерті, пов’язані з наркотиками — YLE News

У Фінляндії 2025 року зафіксували 333 смерті, пов’язані з наркотиками, — це найвищий показник за весь час ведення такої статистики. Кількість таких смертей зросла на 35% проти 2024 року, повідомляє YLE News з посиланням на дані Statistics Finland.

Зростання серед молоді

Кількість смертей, пов’язаних із наркотиками, збільшилася в усіх вікових групах і серед представників обох статей, проте особливо помітним стало зростання серед молоді. У віковій групі від 15 до 24 років минулого року померли 64 людини — на 60% більше, ніж у 2024-му.

У Statistics Finland зазначили, що наркотики є вагомою причиною смертності серед молодих людей, оскільки смертність від інших причин у цій віковій групі є низькою. Найбільше смертей зареєстрували серед людей віком від 25 до 34 років — 85, що на 12 більше, ніж роком раніше.

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Регіональні відмінності

Кількість смертей серед жінок зросла особливо різко: 2025 року зафіксували 94 такі випадки, що на 44 більше, ніж попереднього року. Це найвищий показник серед жінок за всю історію статистики.

Найбільше смертей, пов’язаних із наркотиками, зареєстрували в Гельсінкі — 58. У регіонах Пірканмаа, Південно-Західна Фінляндія та Північна Остроботнія зафіксували відповідно 30, 28 і 25 випадків. Відносно чисельності населення найвищий рівень смертності був у Пяйят-Хяме — 9,8 випадку на 100 тисяч жителів.

За даними статистичного відомства, кількість смертей, пов’язаних із наркотиками, у країні зросла зі 138 у 2006 році до понад 300 щороку впродовж 2020-х років.

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