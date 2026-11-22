У Фінській затоці триває пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке атакували українські дрони 21 листопада. Екіпаж уже евакуювали, однак вогонь досі не вдалося загасити. Фінські служби намагаються ліквідувати пожежу та охолодити контейнери з вантажем, щоб уникнути додаткових ризиків.

Станом на 22 листопада судно Sparta II перебуває у фінських територіальних водах. Операція з гасіння пожежі тривала протягом усієї ночі. За інформацією Берегової охорони Фінляндії, екіпаж судна евакуювали. Моряків доправили на російське рятувальне судно. Водночас сама Sparta II досі палає, а роботи з ліквідації пожежі продовжуються.

Генеральний директор фінської берегової охорони, командир Йоні Шьоберг пояснив, що зараз головне — повністю загасити вогонь і охолодити контейнери з вантажем на борту. Це потрібно, щоб зменшити ризики та не допустити подальшого розвитку небезпечної ситуації. Лише після цього судно планують вивести за межі територіальних вод Фінляндії. Тобто спочатку фінські служби мають переконатися, що пожежу ліквідовано, а вантаж більше не становить додаткової загрози.

На інцидент також відреагував президент Фінляндії Александр Стубб. Він назвав події на борту Sparta II серйозними та повідомив, що уважно стежить за ситуацією. «Події на судні Sparta II у Фінській затоці є серйозними», — заявив Стубб. За його словами, він підтримує тісний контакт із керівництвом фінської зовнішньої та оборонної політики, Збройними силами й Прикордонною службою. Президент уже поінформував про інцидент ключових партнерів і союзників Фінляндії.

Таким чином, попри евакуацію екіпажу, ситуація із судном залишається складною. Фінські служби продовжують гасити пожежу та готують Sparta II до виведення з територіальних вод країни. Про це повідомляє Yle.

Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

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