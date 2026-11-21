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Уранці 21 листопада, у Фінській затоці спалахнула пожежа на російському вантажному судні, яке зазнало атаки безпілотників.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко стверджує, що судно було атаковане двома безпілотниками.

Сили оборони Фінляндії також повідомили, що в першій половині дня в суботу зафіксували удар безпілотниками по російському торговому судну на захід від острова Гогланд, у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах. За даними сил оборони, судно пошкоджено.

Фінляндія поінформувала про інцидент своїх союзників.

За даними поліції Естонії, йдеться про судно ”Спарта II”, яке йшло із Санкт-Петербурга в Калінінград. У момент удару воно було приблизно за 11 морських миль (20,4 кілометра) на північ від острова Вайндло, біля узбережжя Естонії.

Російська влада повідомила, що екіпаж судна евакуюють.

Судно знаходилося на судноплавному шляху, відкритому для міжнародного руху, у зоні відповідальності морського рятувального центру Санкт-Петербурга.

Інформації про можливе забруднення довкілля наразі немає, додали у поліції Естонії.

Про це повідомляє Yle.

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