У Флориді 15-річного звинуватили в 11 замахах на вбивство — The Guardian

У Таллахассі, штат Флорида, 15-річному підлітку висунули 11 обвинувачень у замаху на вбивство другого ступеня після стрілянини поблизу кампусу Флоридського сільськогосподарського і механічного університету (FAMU). Про це повідомляє The Guardian.

Поранені під час святкування

Стрілянина сталася в суботу ввечері на перехресті біля стадіону Брегг, невдовзі після завершення футбольного матчу з нагоди повернення випускників. Постраждали 12 людей — шестеро дорослих і шестеро неповнолітніх. Усі, крім однієї людини, зазнали вогнепальних поранень; ще одна травмувала щиколотку, намагаючись утекти.

Раніше поліція повідомляла, що троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, один із них — у критичному. Правоохоронці швидко прибули на місце та виводили й виносили поранених крізь натовп людей.

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Розслідування триває

За даними поліції Таллахассі, стрілянині передувала суперечка між двома групами людей, які були знайомі між собою. Правоохоронці вважають, що жоден із постраждалих не був передбачуваною ціллю.

Підлітка затримали в неділю. Окрім 11 обвинувачень у замаху на вбивство, поліція повідомила про ще одне обвинувачення у володінні вогнепальною зброєю. Начальник поліції Таллахассі Лоуренс Ревелл заявив, що розслідування триває і можливі нові затримання. Він також подякував мешканцям, які передали слідству відео зі своїх телефонів.

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