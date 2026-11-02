У Флориді літак упав на парк мобільних будинків, є загиблі — New York Post

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1 листопада у штаті Флорида приватний літак Learjet 60 зазнав катастрофи на території парку мобільних будинків у місті Грін-Ейкрс. За попередніми даними, загинули щонайменше дев’ятеро людей.

На борту літака перебували дев’ять осіб. Повітряне судно прямувало з Остіна, штат Техас, до аеропорту Норт-Елетера на Багамах, повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За інформацією New York Post, літак зачепив дерево, обірвав лінії електропередач і впав на територію житлового парку. Після зіткнення спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про потужний вибух і стовп чорного диму.

Як пише BocaNewsNow, перед падінням літак різко повернув праворуч, а потім почав стрімко знижуватися з висоти близько 8 тисяч футів.

Спочатку правоохоронці підтвердили наявність кількох загиблих, однак точну кількість жертв і постраждалих, зокрема серед людей на землі, ще не встановили. Водночас у повідомленні New York Post зазначається, що кількість загиблих сягнула щонайменше дев’яти. Обставини авіакатастрофи з’ясовують.

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