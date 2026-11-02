У Флориді розбився приватний літак, загинули дев’ятеро — NDTV World

У місті Грінакрес у штаті Флорида розбився приватний літак Learjet 60, що прямував із Техасу на Багами. Усі дев’ятеро людей на борту загинули, повідомив міністр транспорту США Шон Даффі.

Літак упав поблизу дороги в житловому районі округу Палм-Біч близько 12:50 за місцевим часом. Після зіткнення із землею він загорівся, на місці утворилася вирва, а над районом здійнявся густий чорний дим. Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що одразу після аварії не надходило повідомлень про загиблих або поранених на землі.

Сигнали про обледеніння та турбулентність

За даними NDTV World, літак вилетів з міжнародного аеропорту Остін-Бергстром у Техасі та прямував на Багами. На висоті близько 11 кілометрів пілоти повідомили диспетчерам про турбулентність, опади й обледеніння та попросили дозволу піднятися ще на 610 метрів.

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Згідно із записами радіообміну та даними відстеження польоту, невдовзі після цього літак увійшов у стрімке пікірування. Швидкість зниження зросла від 10 тисяч до 30 тисяч футів за хвилину. Пілот оголосив аварійну ситуацію та передавав сигнали лиха, а згодом літак різко повернув праворуч і врізався в землю.

Розслідування катастрофи

Федеральне авіаційне управління США направляє фахівців для допомоги в розслідуванні Національної ради з безпеки на транспорті. Причину падіння літака поки не встановили, також влада не одразу повідомила, ким були люди на борту.

Влада округу Палм-Біч проводила евакуацію близько 600 людей із прилеглої громади пересувних будинків. Дорогу біля місця аварії закрили на невизначений термін.

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