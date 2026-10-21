У Флориді стратили 77-річного Вільяма Рівза за вбивство заступника шерифа — NDTV World

У штаті Флорида, США, стратили 77-річного Вільяма Рівза, засудженого за вбивство першого ступеня заступника шерифа округу Індіан-Рівер Річарда Рачкоскі у 1986 році. Рівза визнали мертвим о 18:12 після введення трьох препаратів у в’язниці штату Флорида поблизу міста Старке, повідомляє NDTV World.

Перед початком процедури Рівза запитали, чи має він останнє слово. Він відповів, що не має. За даними видання, це стала 18-та страта у Флориді від початку року та восьма страта ув’язненого віком понад 70 років.

Убивство заступника шерифа

Згідно із судовими матеріалами, 23 вересня 1986 року Рачкоскі прибув на виклик до магазину у Веро-Біч. Рівз згодом визнав, що саме він зателефонував до служби 911 із таксофона біля магазину.

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Під час розмови між чоловіками з шортів Рівза випала зброя, після чого вони почали боротися за неї. Слідчі заявили, що Рівз знову заволодів зброєю і чотири рази вистрілив у заступника шерифа, коли той намагався втекти. Рачкоскі помер від поранень того ж дня.

Апеляції та заперечення захисту

Рівза вперше засудили до смертної кари приблизно через рік після вбивства, однак Верховний суд Флориди скасував вирок через конфлікт інтересів за участю прокурора та призначив новий розгляд. У 1992 році Рівза знову визнали винним і повторно засудили до страти. Подальші апеляції були безуспішними.

Верховний суд США у вівторок без пояснень відхилив термінову апеляцію засудженого, а Верховний суд Флориди тижнем раніше також відмовив у задоволенні його звернень. Адвокати Рівза оскаржували протокол смертельної ін’єкції з трьох препаратів. Вони також заявляли, що присяжним не повідомили про встановлену Міністерством у справах ветеранів США 100-відсоткову інвалідність Рівза через посттравматичний стресовий розлад, пов’язаний зі службою у В’єтнамській війні. Понад 100 ветеранів звернулися до губернатора Рона Десантіса з проханням зупинити страту.

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