У Флориді засудили шістьох учасників схеми переправлення кубинців — The Rio Times

Федеральний суд у Флориді 29 жовтня засудив шістьох осіб у справі про переправлення кубинців до Сполучених Штатів. Вироки передбачають від двох до чотирьох років позбавлення волі. Як повідомляє The Rio Times, серед засуджених — п’ятеро громадян Куби та один громадянин США.

Вироки та конфіскація коштів

Найсуворіший вирок — чотири роки ув’язнення — отримала 27-річна Liannys Yaiselys Vega-Perez, яка керувала компанією з надання імміграційних послуг. За даними прокуратури США, вона особисто подала сотні неправдивих заяв про надання притулку.

Layra Libertad Treto Santos засудили до 30 місяців ув’язнення та конфіскації 95 тисяч доларів. Luis Emmanuel Escalona-Marrero і Miguel Martinez Vasconcelos отримали по два роки ув’язнення; також конфіскують відповідно 2,9 млн і 150 тисяч доларів. Walbis Pozo-Dutel та Emanuel Martinez Gonzalez також засуджені до двох років ув’язнення.

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Схема перевезення та заяви про притулок

За даними Міністерства юстиції США, група брала з кубинців від 1,5 тисячі до 40 тисяч доларів за людину. Учасники рекламували свої послуги в соціальних мережах, переправляли клієнтів через південний кордон США, а також використовували фальшиві дозволи на подорожі для в’їзду через аеропорти.

Прокуратура стверджує, що після прибуття клієнтів до США група подавала для них неправдиві заяви про надання притулку. Загалом, за версією обвинувачення, було подано понад 1 700 таких заяв, а впродовж 2021–2025 років учасники схеми відмили понад 22 млн доларів.

У справі загалом висунули обвинувачення 12 особам. Ще одного обвинуваченого, Erik Ventura-Castro, 29 липня засудили до 30 місяців ув’язнення. Троє обвинувачених очікують на призначення покарання, ще двоє не перебувають під вартою.

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