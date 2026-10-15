У Франції 19 людей постраждали біля тунелю під Ла-Маншем — RMF24

У Франції біля в'їзду до тунелю під Ла-Маншем у департаменті Па-де-Кале постраждали 19 людей. Аварія сталася у четвер, 15 жовтня, повідомляє RMF24 з посиланням на французьку владу та медіа.

Версія BFMTV

Телеканал BFMTV повідомив, що біля в'їзду до тунелю автобус зіткнувся з вантажним потягом. За даними телеканалу, життю постраждалих нічого не загрожує.

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Версія Le Figaro

Водночас портал газети Le Figaro навів іншу версію обставин: мінівен, який перевозив пасажирів, перекинувся на залізничному переїзді біля в'їзду до тунелю. RMF24 зазначає, що французькі медіа по-різному описали перебіг інциденту.

Причини аварії та точні обставини, за яких постраждали люди, у повідомленні не уточнюються. Інформація про загиблих не надходила.

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