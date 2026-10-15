У Франції 37% виборців готові проголосувати за Марін Ле Пен

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За результатами опитувань, 37% виборців у Франції готові віддати свій голос за Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів.

За даними досліджень, якщо від центристів у президенти балотуватиметься колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп, він може здобути 17%, а лідерка «Національного об’єднання» Ле Пен - 37% голосів. Представник «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон, за даними дослідження, набирає 18% і вперше виходить на друге місце в опитуванні.

Якщо ж замість Філіппа кандидатом у президенти від центристів буде експрем’єр-міністр Габріель Атталь, він, за даними дослідження, може здобути 11%, тоді як Ле Пен прогнозують 38%, Меланшону — 18,5%.

Рафаель Глюксман, який 11 жовтня переміг на праймеріз соціал-демократичних сил, може отримати 9,5% у сценарії з Філіппом і 10,5% - у сценарії з Атталем. Втім, опитування проводилося з 24 вересня до 7 жовтня, тому можливе зростання його підтримки після праймеріз не відображене.

Ще один показник залежить від кандидата центру - представник «Республіканців» Брюно Ретайо може здобути 6,5% у разі участі Філіппа і 9%, якщо балотуватиметься Атталь.

Дослідники також змоделювали другий тур. Серед респондентів, які визначилися з вибором між двома кандидатами, Ле Пен набрала б 68% проти Меланшона та 53% проти Філіппа.

Водночас, залежно від сценарію, близько третини опитаних, які мають намір голосувати у другому турі, ще вагаються або розглядають можливість подати порожній чи недійсний бюлетень.

Опитування проводилося онлайн серед 12 005 повнолітніх жителів Франції. Похибка становить від 0,6 до 1,2 відсоткового пункта.

Про це свідчить опитування Odoxa-Backbone, результати якого оприлюднило видання Public Sénat.

Ле Пен припинить фінансування України від ЄС у разі перемоги на виборах.

У Парижі екс-прем’єр Франції та кандидат у президенти Едуар Філіпп заявив, що пропозиції його ультраправої суперниці Марін Ле Пен щодо Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку.

Кандидат у президенти Франції та лідер консервативної партії «Республіканці» Брюно Ретайо закликав країну домагатися знижки на внесок до бюджету Європейського Союзу. Він пов’язав цю позицію зі складним станом французьких державних фінансів.

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