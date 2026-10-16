У Франції до 500 ліцеїв мали призупинити навчання через учнівські протести — The Hindu

У Франції до 500 ліцеїв мали повністю або частково призупинити заняття в понеділок, 5 жовтня 2026 року, через хвилю протестів старшокласників. Міністр освіти Едуар Жеффре заявив, що уроки скасовують через неналежні умови безпеки напередодні масштабних демонстрацій, запланованих на 6 жовтня.

Причини протестів

Учні французьких ліцеїв заявляють, що їхньому навчанню заважають часті відсутності вчителів, надто тривалий навчальний день і занедбаний стан шкільних будівель. За словами Жеффре, від початку протестного руху 24 школи були спалені або розгромлені.

Як повідомляє The Hindu, у регіоні Іль-де-Франс навколо Парижа 5 жовтня планували закрити понад третину з 468 навчальних закладів. Рух почався 17 вересня в одній із паризьких шкіл, а згодом поширився на всю країну.

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Сутички та реакція влади

В окремих місцях протести супроводжувалися сутичками між підлітками й силовиками, які застосовували проти учасників сльозогінний газ і кийки. Жеффре стверджував, що до руху проникли активісти, зокрема з ультралівих кіл, які вдалися до крайнього насильства. За його словами, постраждали 78 працівників сфери освіти.

Від початку протестів затримали понад 5 тисяч людей, 85% із них — неповнолітні. Amnesty International France назвала дії поліції під час демонстрацій непропорційними та закликала владу забезпечити учням можливість висловлювати свої вимоги без ризику застосування сили чи свавільного затримання.

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню закликав місцеву владу насамперед заповнювати кадрові прогалини, спричинені тривалими відсутностями працівників, а також вакантні посади. На 6 жовтня він призначив зустріч із керівниками регіонів для обговорення оновлення шкільних будівель.

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