У Франції фон дер Ляєн заявила, що ЄС збереже енергосанкції проти РФ — Politico Europe

У французькому Страсбурзі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не послаблюватиме санкції щодо викопного палива з Російської Федерації — держави-агресора. Про це вона сказала у виступі перед депутатами Європарламенту, повідомляє Politico Europe.

Позиція Єврокомісії

Фон дер Ляєн наголосила, що Росія не є надійним постачальником енергії, оскільки може використовувати енергетичну залежність для тиску на інших. За її словами, саме Росія припинила постачання газу до Європи, і цей досвід ЄС не забуде.

Її заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп на початку жовтня оголосив про домовленість із російським президентом Володимиром Путіним щодо послаблення санкцій на імпорт дизельного палива до квітня 2027 року. Домовленість оголосили на тлі зростання світових цін на нафту. Згодом Трамп, захищаючи цю угоду, заявив, що ЄС також купував у Москви викопне паливо на мільярди, не навівши додаткових деталей.

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Новий інструмент у торгівлі з Китаєм

Крім енергетичних санкцій, фон дер Ляєн порушила питання торговельного дисбалансу з Китаєм. Вона підтвердила, що Єврокомісія планує представити новий інструмент стримування вже у грудні. Очікується, що він ґрунтуватиметься на пропозиції Берліна й Парижа та дозволятиме обмежувати або забороняти імпорт із країн, які, на думку ЄС, спотворюють єдиний ринок.

За даними видання, механізм вимагатиме мінімальних консультацій із державами-членами, що має дати Брюсселю змогу діяти швидше. Його мають доповнити інструмент диверсифікації та механізм солідарності, які вже розробляють. Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС продовжить шукати домовленостей із Пекіном після угоди про обмеження імпорту китайських гібридів.

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