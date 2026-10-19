У Франції можуть запровадити комендантську годину після заворушень — NBC News

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню попросив частину місцевої влади запровадити комендантську годину після масштабних заворушень, мародерства та підпалів у містах країни. У Марселі також заборонили проведення публічних зібрань протягом більшої частини понеділка, повідомляє NBC News.

Заворушення у містах Франції

Протести, що перед цим кілька днів переважно проходили мирно, на вихідних переросли в сутички з поліцією. Учасники заворушень грабували магазини, палили автомобілі та будівлі державних установ. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс визнав, що влада втратила контроль у великих містах, і запропонував президенту Еммануелю Макрону свою відставку, однак той її не прийняв.

За даними французького МВС, у протестах по всій країні взяли участь понад 500 тисяч людей. Правоохоронці затримали майже 2400 осіб, а травм зазнали майже тисяча поліцейських і пожежників.

Пошкоджені ратуші та закриття Лувру

Одним із найбільш постраждалих міст став Лімож, де під час пожежі обвалився шпиль ратуші XIX століття, а дах зазнав значних руйнувань. У Ліоні підпалили будівлю туристичного офісу. Поблизу ратуші Бордо були зруйновані вітрини магазинів, а товари всередині, ймовірно, викрали — про це свідчать геолоковані NBC News відео із соцмереж. До ратуш у Марселі, Ліллі та Анже сталися проникнення.

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У Парижі Лувр оголосив про закриття після того, як протестувальники заявили про блокаду музею. Сутички між демонстрантами та поліцією тривали також на площі Республіки.

Реакція влади

Макрон поклав відповідальність за насильство на радикальні угруповання ультралівого спрямування та заявив, що причетних до спроб «повалити Республіку» притягнуть до відповідальності. Водночас він визнав наявність обґрунтованих проблем, які турбують громадян.

Першими на вулиці минулого місяця вийшли учні старших класів, які вимагали поліпшення умов навчання через занедбану інфраструктуру та нестачу вчителів. Згодом до них приєдналися профспілки й фермери, які, зокрема, протестували через високу вартість життя та зростання цін на пальне.

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