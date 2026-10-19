У Франції на протестах затримали понад 2400 людей — The Independent

У Франції під час масових протестів проти погіршення державних послуг затримали понад 2400 людей. За даними влади, майже 1000 правоохоронців дістали травми, а один учасник демонстрації помер після зупинки серця в Парижі. Як повідомляє The Independent, у суботу на вулиці країни вийшли близько 550 тисяч людей, зокрема 110 тисяч — у Парижі.

Сутички у Франції та Італії

Організатори французьких акцій оцінювали кількість учасників приблизно у 800 тисяч. Більшість протестів відбувалися мирно, однак окремі групи нападали на громадські будівлі, грабували елітні крамниці та супермаркети, а також атакували поліцейських і службові автомобілі. У Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ, а протестувальники підпалювали купи велосипедів. Президент Франції Емманюель Макрон закликав до спокою.

У Мілані поліція в неділю зіткнулася з учасниками акції проти високої вартості життя та занепаду державних послуг. Кількасот людей у каптурах, за даними джерел Reuters, били вітрини та підпалювали сміттєві баки неподалік площі П'яцца-дель-Дуомо. Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, понад 60 людей затримали для перевірки. Після сутичок у кількох містах півночі Італії в суботу заарештували 28 протестувальників. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила насильство та оголосила урядову нараду щодо ситуації.

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Житло і витрати в Іспанії та Португалії

У Португалії десятки тисяч людей пройшли маршем центром Лісабона, протестуючи проти зростання вартості життя та житлової кризи. Найбільша профспілка країни CGTP, яка скликала демонстрацію, заявила, що на одному з головних проспектів столиці зібралися багато десятків тисяч людей. Учасники акції зазначають, що низькі зарплати не встигають за витратами на житло та зростанням вартості життя. Інфляція в Португалії у вересні становила 3,6%, а ціни на паливо за рік зросли на 15%.

В Іспанії протестні акції посилилися після виселення 87-річної Марії дель Кармен Абаскаль із квартири в Мадриді, де вона прожила 70 років. Після купівлі нерухомості інвестиційною компанією Urbagestion компанія намагалася підвищити їй орендну плату на 230%. Жінка померла на початку жовтня, через два тижні після виселення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес минулого місяця оголосив дострокові загальні вибори на 29 листопада після того, як парламент відхилив урядові пропозиції щодо житлової кризи.

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