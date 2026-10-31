У Франції на третю поспіль суботу протестів вийшли 320 тисяч людей — Politico Europe

У Франції 31 жовтня сотні тисяч людей вийшли на демонстрації проти зростання вартості життя та погіршення умов у школах. За даними Politico Europe, акції відбулися в Парижі, Ліоні, Марселі та інших великих містах країни вже третю суботу поспіль.

Дані про кількість учасників

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що по всій країні на вулиці вийшли 320 тисяч людей. Студентські профспілки оцінили кількість учасників у пів мільйона, зокрема у 200 тисяч у Парижі. До президентських виборів у Франції залишилося шість місяців.

Більшість протестів відбувалися мирно. Водночас після завершення маршів напруження та сутички виникли в Марселі, Парижі й Ліоні. Французька влада в першій половині дня охарактеризувала ситуацію в країні як загалом спокійну та залучила 70 тисяч поліцейських.

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Акції в Німеччині та Італії

Деякі учасники французьких протестів були в костюмах до Гелловіну, хоча міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс попереджав, що за приховування обличчя може загрожувати штраф у 150 євро.

Молодіжні демонстрації також відбулися в Римі, Мілані, Берліні та Франкфурті. У Німеччині протести більш ніж у 30 містах, спрямовані проти вартості життя та військових витрат, ініціював рух Gen Z regelt. Поліція скасувала запланований марш у Кельні після того, як частина учасників приховала обличчя та запалила димові шашки. В Італії поліція провела 60 обшуків у 23 містах щодо людей, яких підозрюють у підбурюванні до насильства під час масових демонстрацій у п’ятницю.

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