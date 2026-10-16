У Франції очікують до 300 акцій протесту через вартість життя — Anadolu Agency

У Франції в суботу очікують від 200 до 300 протестних акцій проти зростання вартості життя. Демонстрації мають відбутися у великих містах країни, а учасники також можуть збиратися на транспортних розв’язках, автозаправних станціях і біля супермаркетів, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги учасників

До участі в акціях закликали помітні представники руху «жовтих жилетів», що виник у 2018 році: Жером Родрігес, Пріссілла Людоскі та Максим Ніколь. Серед вимог протестувальників — зниження вартості пального, незгода із заморожуванням соціальних виплат і зарплат у державному секторі, передбаченим проєктом бюджету, а також заходи для подолання загального подорожчання життя.

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За даними Franceinfo, до мобілізації також долучилися профспілка CGT, партія «Нескорена Франція» та Французька комуністична партія.

Обмеження в Парижі

Французька влада готується до можливих заворушень у Парижі та інших великих містах. Міністерство внутрішніх справ попередило про ризик сутичок за участю груп агресивно налаштованих протестувальників. У столиці поліція частково обмежила запропоновані маршрути демонстрацій і запропонувала альтернативні шляхи для двох запланованих акцій, пославшись на міркування громадського порядку та ризик насильства.

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