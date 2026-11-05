У Франції очікують страйк і демонстрації за участю сотень тисяч людей — The Guardian

У Франції в четвер очікують масштабні демонстрації та загальнонаціональний страйк, до якого можуть долучитися працівники лікарень, авіадиспетчери, поштової служби, шкіл і залізниці. Сотні тисяч людей можуть вийти на протестні акції по всій країні, повідомляє The Guardian.

Перебої в транспорті та школах

Чотири найбільші залізничні профспілки Франції напередодні страйку заявили, що запропоновані урядом бюджетні скорочення можуть посилити бідність, скоротити соціальне забезпечення, заморозити зарплати державних службовців і зменшити інвестиції в екологічні заходи.

Національний залізничний оператор SNCF попередив про порушення руху регіональних поїздів і на окремих лініях у районі Великого Парижа. Докери також заявили про можливі перебої в роботі французьких портів. Міністерство освіти очікувало, що до страйку приєднаються майже 18% учителів дитячих садків і початкових шкіл, а профспілки прогнозували участь також викладачів середньої школи.

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Протести через умови навчання та вартість життя

Старшокласники продовжили блокувати школи, протестуючи проти переповнених класів і занедбаних будівель. Вони вважають недостатніми запропоновані урядом обмеження чисельності учнів у деяких класах і надання коштів регіональній владі для ремонту шкіл. До блокування окремих факультетів також долучилися студенти університетів.

Працівники щотижня протестують через зростання вартості життя, тоді як уряд намагається провести через розділений парламент бюджет зі скороченням витрат. Правозахисні організації розкритикували посилене поліцейське забезпечення, обмеження на демонстрації в центрах міст і комендантські години в окремих районах. Французька ліга прав людини назвала такі дії «авторитарним зсувом», спрямованим на придушення інакодумства.

Очільниця профспілки CGT Софі Біне також розкритикувала рішення влади в Ренні, Тулузі та Ліоні переміщати демонстрації за межі центрів міст. Голова поміркованої профспілки CFDT Меріліз Леон заявила, що принцип демонстрації полягає в її видимості.

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