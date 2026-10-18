У Франції під час і після протестів затримали понад 1800 людей — The Hindu

У Франції під час і після протестів, що супроводжувалися сутичками, підпалами та розграбуванням крамниць, затримали понад 1800 людей. Про це 18 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, повідомляє The Hindu.

Сутички в кількох містах

Заворушення сталися в Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо та інших містах на тлі масових демонстрацій проти високої інфляції. За даними видання, зростання цін частково пов’язують із війною між США та Іраном.

Масовим протестам передували чотири тижні студентських акцій через незадовільні умови навчання у французьких ліцеях. Частина цих виступів також супроводжувалася насильством.

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Збитки та постраждалі

За словами Нуньєса, кілька тисяч осіб, яких він назвав представниками ультралівих, були причетні до сутичок із поліцією, підпалів або пошкодження кількох громадських будівель і масштабного розграбування магазинів 17 жовтня. Міністр заявив, що майнові збитки є значними, зокрема для кількох сотень власників крамниць.

Також Нуньєс повідомив, що внаслідок протестів постраждали близько 500 поліцейських, пожежників і медиків. Він зазначив, що ця цифра може змінитися. Розслідування тривають для встановлення причетних до правопорушень.

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