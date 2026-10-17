У Франції під час протестів грабували та нищили магазини — France 24

У кількох містах Франції під час масових протестів через зростання вартості життя зафіксували пограбування та пошкодження магазинів, супермаркетів й інших підприємств. За даними France 24, на вулиці вийшли сотні тисяч людей, а інциденти сталися в Парижі, Марселі, Ліллі та Ніцці.

Інциденти в Парижі та Марселі

Біля площі Республіки в Парижі розбили вітрину магазину косметики, а його продукцію кидали людям, які зібралися зовні. Після проникнення до салону мобільного зв’язку зловмисники кидали телефони в натовп. Монумент на площі Республіки вкрили графіті, біля нього вирвали бруківку, а бар La Barrique загорівся.

Неподалік молоді люди проникли до супермаркету та брали пляшки алкоголю й бляшанки з напоями, щоб кидати їх у поліцейських. У Марселі протестувальники пошкодили десятки магазинів, зокрема торгову точку бренду Hermès, а також крамниці ювелірних виробів, одягу, косметики, побутової техніки та хліба. Пожежники гасили займання у взуттєвому магазині.

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Пограбування в інших містах

У Ліллі пошкодили низку торгових закладів, зокрема в центрі міста пограбували Apple Store, повідомив мер-соціаліст Арно Десландес. У Ніцці пограбували кілька магазинів, серед яких були точки продажу спортивного одягу та мотосалон.

France 24 зазначає, що купівельна спроможність у Франції знижується з 2024 року, а ціни на пальне різко зросли від початку війни між США та Іраном цього року. Напередодні виборів, на яких наступного року мають обрати наступника президента Емманюеля Макрона, також посилилося суспільне обурення через заяви про жорстокість поліції щодо протестів учнів старших класів.

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