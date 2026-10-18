У Франції під час протестів затримали 1200 людей — The Japan Times

У Франції масові протести проти зростання вартості життя та погіршення державних послуг у суботу супроводжувалися заворушеннями в низці міст. За даними The Japan Times, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив про затримання близько 1200 людей.

Підпали та сутички в містах

Сотні тисяч людей брали участь у мирних маршах у десятках міст, однак окремі групи нападали на державні будівлі, поліцейські автомобілі та правоохоронців, а також грабували магазини й супермаркети. У Ліможі підпалили будівлю мерії. У Марселі протестувальники в чорному одязі увірвалися до мерії та залишили на будівлі анархістські графіті. У Ліоні було підпалено туристичний офіс.

У деяких районах Парижа поліція застосувала сльозогінний газ. Учасники заворушень намагалися проникнути до універмагу Galeries Lafayette, пошкодили банки, розграбували магазин Lacoste та магазин мобільного оператора SFR. Протягом дня вони також підпалювали предмети на вулицях, зокрема автомобілі.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що в акціях по всій країні взяли участь близько 550 тисяч людей. Профспілка CGT оцінила чисельність учасників у 800 тисяч. Лекорню поклав відповідальність за насильство на ультралівих і злочинців та заявив, що уряд не дозволить нав’язувати політичний порядок денний через насильство. Президент Емманюель Макрон пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до нападів.

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Причини протестів і постраждалі

За словами учасників акцій, більшість демонстрантів протестувала мирно, а насильство вчиняли люди, які прагнули завдати шкоди та зіткнутися з поліцією. Протести почалися минулого місяця у школах робітничих північних передмість Парижа через нестачу вчителів і поганий стан навчальних закладів. Згодом рух охопив питання нерівності, державних витрат і рівня життя.

Лекорню заявив, що під час суботніх протестів травмувалися понад 150 поліцейських. Нуньєс підтвердив повідомлення про людину, яка втратила руку під час сутичок із поліцією; французькі медіа писали, що вона намагалася підібрати світлошумову гранату. Тактика поліції вже зазнавала критики після травмування демонстрантів, а поліцейський наглядовий орган розслідує щонайменше два десятки звинувачень у поліцейському насильстві.

Менші протести через зростання вартості життя того ж дня відбулися також у Бельгії, Португалії та Італії. В Албанії студенти п’ятий день поспіль вимагали відставки прем’єр-міністра Еді Рами, посилаючись на корупцію, нестачу робочих місць і проблеми в освіті.

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