У Франції під час протестів затримали 27 людей — Anadolu Agency

У Франції в суботу в 65 протестних акціях взяли участь близько 15 тисяч людей. Станом на 14:00 за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ повідомило про 27 затримань, передає Anadolu Agency.

Ситуацію назвали загалом спокійною

Французьке МВС охарактеризувало ситуацію по країні як «загалом спокійну, без помітних інцидентів». Телеканал BFMTV повідомив, що ця оцінка відрізнялася від ситуації під час попередніх суботніх протестів.

Субота стала третім днем соціальної мобілізації у Франції за останні три тижні. Влада заздалегідь оцінювала день як такий, що має високий ризик, з огляду на Гелловін, який припав на 31 жовтня.

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Участь і кількість затримань знизилися

За даними МВС, показники участі були нижчими, ніж у попередні дні протестів. 24 жовтня відомство повідомляло про 37 тисяч учасників у 108 акціях, а 17 жовтня — про 67 тисяч людей у 198 акціях.

Кількість затримань також суттєво знизилася: станом на той самий час 24 жовтня було зафіксовано 217 затримань. Міністерство внутрішніх справ заявило, що заходи безпеки відповідали ситуації, а поліція діятиме з максимальною суворістю щодо відповідальних за насильство або пошкодження майна.

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