У Франції після протестів затримали 1314 людей, 53 поліцейських поранені — Interia

Під час протестів у Франції протягом вихідних поліція затримала 1314 людей, а в сутичках поранення дістали 53 правоохоронці. Про це з посиланням на французьке Міністерство внутрішніх справ повідомляє Interia. Суботні демонстрації відбулися в найбільших містах країни; це був другий поспіль вікенд численних протестів і зіткнень із силовиками.

Затримання та збитки

За даними французького МВС, у суботу поліція втручалася 75 разів. Під час заворушень було розграбовано 24 магазини. Влада також повідомила про початок кількох розслідувань, не розкривши подробиць.

Протести були спрямовані проти високої вартості життя. Після припинення заворушень решта суботньої ночі минула спокійно, заявили у міністерстві. У недільній заяві відомство не назвало кількості поранених серед учасників протестів.

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Повідомлення про травмованих

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз пізно ввечері в суботу повідомив про два випадки тяжких травм серед протестувальників — у Тулузі та Клермон-Феррані. Префектура Тулузи повідомила агентству AFP, що тяжко травмувався 20-річний чоловік із ушкодженням руки. Медик, який допомагав учасникам протестів, заявив, що чоловік утратив кілька пальців правої руки.

У Клермон-Феррані також зафіксували травму руки в одного з протестувальників. Регіональна газета La Nouvelle République повідомила про травму лівого ока в чоловіка у Пуатьє. Фотограф видання розповів AFP, що 19-річний чоловік дістав поранення під час поліцейського штурму, коли правоохоронці застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Акції солідарності з французькою молоддю відбулися і в Італії. У Мілані група протестувальників намагалася прорвати поліцейські бар'єри під час демонстрації за участю понад 10 тисяч людей. У Римі біля Колізею також сталися зіткнення з поліцією.

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